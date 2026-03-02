ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПС се регистрираха в ЦИК за изборите

Хайри Садъков Снимка: Георги Палейков

Коалиция „Алианс за права и свободи" внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха за БТА от пресцентъра на формацията. Внесени са 4400 подписа.

От коалицията пред журналисти казаха, че за втори път се явяват с амбицията да допринесат за провеждането на честни и прозрачни избори и да участват активно в следващия политически период. Според тях страната има нужда от възстановяване на демократичните процеси и укрепване на държавните институции.

Председателят на парламентарната група и зам.-председател на Народното събрание Хайри Садъков изрази увереност, че ще получат необходимата обществена подкрепа и ще имат свои представители в следващия парламент. По думите му формацията разполага със „солидна база" и ще работи за по-силно присъствие в Народното събрание.

На въпрос за евентуални бъдещи коалиционни конфигурации след изборите Хайри Садъков отговори, че на този етап не правят подобни прогнози и ще водят политика според резултатите от вота и интересите на избирателите си.

От коалицията подчертаха, че са уверени в изборния си резултат и очакват да бъдат част от следващия парламент.

