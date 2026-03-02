Втори сигнал за бомба в Пловдив, заплашиха и летището (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Персоналът е бил евакуиран, а територията - обходена с кучета и специални уреди

Сигнал за бомба е получен и за Летище "Пловдив", съобщиха за "24 часа" от полицията.

"Около 14 ч. го получихме. Тук имаме полиция, веднага пристъпихме към действията, които се извършват в такива случаи", обясни директорът на летището Красимир Пешев.

По това време нямало полети и на място бил само персоналът, който бил евакуиран. Цялата територия била обходена с кучета и специални уреди, но взривно устройство не е било открито.

Както "24 часа" вече писа, в 14 ч. сигнал за бомба е бил получен и на имейла на Регионалното управление на образованието. Там също такава не беше открита. Не е ясно дали двете съобщения са свързани.

Междувременно стана ясно, че два мола във Варна са били евакуирани. От единия официално потвърдиха, че са получили сигнал за бомба.