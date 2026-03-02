ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкох...

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22392329 www.24chasa.bg

Втори сигнал за бомба в Пловдив, заплашиха и летището (Обновена)

Никола Михайлов

[email protected]

4176
Опашки на летище "Пловдив". Снимка: Фейсбук/Plovdiv Airport - Летище Пловдив

Персоналът е бил евакуиран, а територията - обходена с кучета и специални уреди

Сигнал за бомба е получен и за Летище "Пловдив", съобщиха за "24 часа" от полицията.

"Около 14 ч. го получихме. Тук имаме полиция, веднага пристъпихме към действията, които се извършват в такива случаи", обясни директорът на летището Красимир Пешев.

По това време нямало полети и на място бил само персоналът, който бил евакуиран. Цялата територия била обходена с кучета и специални уреди, но взривно устройство не е било открито.

Както "24 часа" вече писа, в 14 ч. сигнал за бомба е бил получен и на имейла на Регионалното управление на образованието. Там също такава не беше открита. Не е ясно дали двете съобщения са свързани.

Междувременно стана ясно, че два мола във Варна са били евакуирани. От единия официално потвърдиха, че са получили сигнал за бомба.

Опашки на летище "Пловдив". Снимка: Фейсбук/Plovdiv Airport - Летище Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите