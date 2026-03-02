За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

В рамките на изминалия ден с а установени общо 30 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 17 - с над 1,2 на 1000, петима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, други трима са отказалите тестване, съобщават от полицията.

16 516 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20 011 водачи и пътници. Съставени са 5114 фиша и 458 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.