Името "Прогресивна България" заето във фейсбук и инстаграм

Председателката на сдружението със същото име: Нямаме нищо общо с коалицията на Радев

Профили с името Прогресивна България съществуват и във Фейсбук, и в Инстаграм. Създадени са още през 2024 г. Имат малко последователи.

Те обаче нямат нищо общо с коалицията, с която Румен Радев ще се явява на изборите. Въпреки че в тях вече пишат и предлагат да помогнат на изборите заблудени потребители. Профилите препоръчват събития на ЛГБТИ общността в България и защитават правата на гейовете. Това вече предизвика откровени шеги и злостни постове в социалните мрежи.

На 9 септември 2024 г. при появяването си профилът Прогресивна България във фейсбук заявява: Прогресивна България желае да помага със събирането и организирането на прогресивни българи в градове, села или чужбина с цел гарантирането ни на един по-добър живот.

Това правим чрез организирането на протести и провеждане на застъпничество към властите с цел опазване/получаване на човешки права, търсене на справедливост и подобряване на качеството на живота за всички нас.

Искаме създадем една просперираща държава - нов златен век за България, където всички могат да си позволят и наем и храна, учейки се от уроците в миналото и инвестирайки в нашите граждани вместо разделението на народа.

Присъединете се към нас за да можем заедно да постигнем тази цел:

- instagram: https://www.instagram.com/progresivna.bulgaria

- email: [email protected]

"Нямаме нищо общо с коалицията на Радев", написа малко по-късно във фейсбук профила си преподавателката по философия на правото гл. ас. д-р Меги Попова, която е председател на Управителния съвет на сдружение "Прогресивна България". И допълва, че не са запознати коалицията на Радев какви идеи и програма ще застъпва, но "би било чудесно ако нашите цели и идеи имат възможно най-голямо политическо представителство".

Президентът Румен Радев се регистрира за изборите с коалиция, озаглавена „Прогресивна България". С група съмишленици/другари от известно време развиваме идейно и организационно едно сдружение - „Прогресивна България", на което в момента аз съм председател (председател на Управителния съвет).

1. Да защитава принципите на демокрацията, универсалните човешки права, човешкото достойнство, солидарността, социалната справедливост, равенството и свободата.

2. Да работи за справедливо преразпределение на общите блага и осигуряване на условия за достоен живот и труд на всички хора.

3. Да се бори срещу социалните и икономическите неравенства, бедността и социалното изключване.

4. Да защитава върховенството на закона и да се противопоставя на корупционни и антидемократични практики в обществото.

5. Да отстоява правото на демократично участие и свободно отстояване на граждански позиции, както и принципите на равноправие на база националност, възраст, етнос, религия, пол, сексуалност, състояние на тялото и духа.

6. Да утвърждава принципите на международния правов ред, международната солидарност, сътрудничеството и мира между всички народи, стремейки се към една социална и солидарна Европа.

7. Да работи срещу ефектите на разгръщащата се климатична криза, установявайки справедлив преход към общество, което живее в хармония със заобикалящия го свят.

Освен това, прогресът (трябва да) е социален! Време е и за прогресивна данъчна система!, пише още Меги Попова