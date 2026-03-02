ЦИК допуска „Сиела Норма“ АД до първоначални оферти за машинното гласуване на 19 април

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви „Сиела Норма“ АД да бъде допуснато да представи първоначални оферти за обществена поръчка „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в предсрочните избори за народни представители през 2026 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за народни представители; Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за народни представители“.

Решението бе взето на днешното заседание на ЦИК, предаде БТА.