ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илиан Илиев остава в "Черно море"

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22392432 www.24chasa.bg

ЦИК допуска „Сиела Норма“ АД до първоначални оферти за машинното гласуване на 19 април

2588
ЦИК КАДЪР: Фейсбук

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви „Сиела Норма“ АД да бъде допуснато да представи първоначални оферти за обществена поръчка „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в предсрочните избори за народни представители през 2026 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване  на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за народни представители; Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за народни представители“.

Решението бе взето на днешното заседание на ЦИК, предаде БТА.

 

ЦИК КАДЪР: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите