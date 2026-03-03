"Арена Варна" на финала - обещават я готова през 2027 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проектира се като модерен градски стадион, който ще приема не само футболни срещи, но и концерти, културни и обществени събития

Ще разполага с 22 000 седящи места и подземен паркинг за над 700 автомобила

Стадионът на Варна, чакан с години и станал символ на недовършени обещания, вече има нов срок за завършване – 2027 г.

Това обявиха от “Спортен комплекс Варна” на специален брифинг, посветен на напредъка по строителството и бъдещата издръжка на съоръжението.

“Искаме това да бъде живо място всеки ден, а не само по време на мачове”, заяви изпълнителният директор Пламен Андреев. По думите му “Арена Варна” се проектира като модерен градски стадион, който ще приема не само футболни срещи, но и концерти, културни и обществени събития.

Съоръжението ще разполага с 22 000 седящи места и подземен паркинг с над 700 места. Предвидена е и модулна сцена за големи концерти на открито.

Амбицията е стадионът да отговаря на изискванията на ФИФА и УЕФА и да кандидатства за лиценз за международни срещи.

Строежът – в напреднал етап Входът на новия стадион според проекта

По информация на техническия ръководител Станислав Василев конструкцията на три от секторите вече е завършена, а по четвъртия се работи активно.

Монтират се и козирките, като всички трибуни ще бъдат покрити. Очакванията са грубият строеж да приключи до няколко месеца, след което ще започнат довършителните дейности.

Ако графикът и финансирането се движат по план, обектът може да бъде напълно завършен в рамките на около година и половина.

Държавата влиза като акционер

Финансирането на довършителните дейности е осигурено чрез увеличение на капитала на дружеството в размер на над 43,8 млн. евро. Нов акционер е държавата, а основен остава “Химимпорт”. Средствата се превеждат по специална сметка, предназначена единствено за строителството на стадиона.

През 2005 г. община Варна апортира земя (ок. 15,4 ха) в “Спортен комплекс Варна” – публично-частно дружество, в което общината има 35 % дял, а останалите 65 % са собственост на “Химимпорт”.

През октомври 2024 г. правителството отпуска 30 млн. лв. за проекта чрез Министерството на младежта и спорта.

Като нов акционер държавата участва с 15,3 млн. евро, а останалата част от 28,5 млн. евро се осигурява от “Химимпорт” АД.

От началото на проекта досега в изграждането му са вложени десетки милиони евро. Според финансовия консултант Ивелина Шабан, обаче истинското предизвикателство не е само довършването, а бъдещата издръжка.

“Подобни съоръжения имат огромни разходи – за осветление, поддръжка на тревата, охрана, персонал. Никъде в Европа те не се издържат само от спорт”, посочи тя.

Стадионът като част от нов квартал Стадионът ще бъде част от нов квартал.

Затова моделът предвижда развитие на жилищни, търговски и обслужващи обекти около стадиона. Целта е приходите от тях да гарантират стабилна поддръжка, без да се налага допълнително финансиране от общинския или държавния бюджет.

Вече е оформен голям обществен площад пред съоръжението, който ще се използва за събития и инициативи. Планира се и изграждане на нов плувен басейн, както и допълнителни спортни обекти. Районът е в процес на устройствено планиране и ще се развива поетапно.

Паралелно – работа и по “Алея първа”

Инженерната инфраструктура на крайбрежната зона по проекта “Алея първа” на холдинг “Варна”, част от бизнес кръга около “Химимпорт”, ще бъде завършена до средата на май, след което дейностите ще бъдат временно спрени за летния сезон. Част от обектите там – като панорамния асансьор и Водния център – се забавят заради лошото време през зимата.

Идеята за нов модерен стадион на мястото на стария “Юрий Гагарин” се появява още в началото на предходното десетилетие. Амбицията беше Варна да получи стадион, който да отговаря на европейските изисквания и да върне големия футбол в града.

Официална първа копка за строежа на стадиона е направена преди 18 години, на 12 септември 2007 г.

Още в първите години обаче строителството се сблъска с финансови трудности и неколкократно бе забавяно.

Проектът премина през различни фази на активна работа и почти пълно замразяване, което превърна недовършената конструкция в болезнена тема за варненци.