Официално смениха адвоката на малтретирания Адриан от Пловдив

Целта ми не е да съм страна по това дело на всяка цена, тук става въпрос за дете, коментира Васил Попов, след като излезе от съдебната зала

Адвокат Васил Попов, който защитаваше правата на малтретирания Адриан от Пловдив като негов особен представител по делото срещу пастрока му, официално предаде щафетата на колежката си Мария Пенева. Макар в предишното заседание съдия Елена Герцова да го отведе, днес той се появи в Районния съд с пълномощно от бащата на момчето.

"Не ме допуснаха изобщо, защото съм бил друга страна по делото", съобщи Попов, след като излезе от залата. При решението за отвода му той коментира пред "24 часа", че причината за това била негова номинация за награда от неправителствена организация по повод делото на малкия Адриан. Съдията обаче е мотивирала решението си с това, че неговият личен интерес надделявал над служебния - защитата на детето.

"Целта ми не е да съм страна по това дело на всяка цена, тук става въпрос за дете. Появих се днес, за да заостря вниманието към случая", каза Васил Попов в коридора на съда. Той посочи, че е подал сигнал до Адвокатската колегия след отвода му. Сега ще мисли дали да подаде още един. Обжалвал и решението, но Окръжният съд посочи, че то подлежи на контрол едва след края на производството.