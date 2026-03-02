ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова се срещна със службите за сигурност заради конфликта в Близкия изток

Президентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България Снимка: Прессекретариат на президентството

Президентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток. Това съобщиха от прессекретариата на президенството.

В срещата участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, ръководителите на Държавна агенция „Разузнаване", Служба „Военно разузнаване", Държавна агенция „Национална сигурност".

Държавният глава се запозна с докладите на службите за сигурност, както и на Министерството на отбраната. Няма преки рискове за сигурността на България и са предприети всички необходими мерки за осигуряване безопасността на българските граждани – това е основният извод от предоставената актуална информация във връзка с развитието на конфликта в Близкия изток.

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта. Такава евакуация ще бъде осъществена при първа възможност.

Участниците в срещата коментираха и последствията от конфликта в политически, икономически и хуманитарен план, както и възможните мерки за тяхното преодоляване.

