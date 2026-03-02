Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй" на 3 март, ще сменят дефектирала мембрана в турбината

След като от АЕЦ „Козлодуй" обявиха още на 14 февруари, че шести блок ще бъде спрян за подмяна на увредени предпазни мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, това ще се случи утре, на 3 март, съобщиха от централата. От там напомнят, че турбината се намира в неядрената, конвенционална част на блока хилядник.

Новите устройства, които ще бъдат монтирани, са изработени от материали, аналогични на оригиналните. Изпитанията, проведени в независими лаборатории, доказват, че използваните материали са с необходимите качества, категорични са от ръководството на АЕЦ „Козлодуй".

След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график с натоварване от 1045 мегавата.