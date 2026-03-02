Смениха шефа на полицията в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ст. комисар Николай Ненков е новият директор на ОДМВР - Бургас, назначен със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев.

Николай Ненков е роден на 11.01.1979 г в гр. Търговище. Завършил е Националния Военен университет "Васил Левски" в гр. В. Търново, а впоследствие и втора магистратура по психология в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Постъпва на държавна служба в МВР през м. февруари 2004 г., като последователно работи в сектор "Криминална полиция" на РПУ – Търговище, началник на РУ "Полиция" - Търговище и директор на ОДМВР – Търговище. Впоследствие е назначен за началник сектор „Престъпления против собствеността" към ГДНП. Многократно е награждаван за високи професионални постижения.