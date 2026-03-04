ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Simple Architecture създава пространства на бъдеще...

5-и сме в ЕС по жени мениджъри (Графика)

Жени СНИМКА: Пиксабей

България се нарежда на 5-о място в Европейския съюз по дял на жени на ръководни и мениджърски позиции - малко над 40%. Това сочат данни на европейската статистическа служба Евростат за 2024 г.

Проучването е по повод предстоящия Международен ден на жената, който се отбелязва на 8 март. По този показател България е своеобразен лидер на Балканите, тъй като всички наши съседи, които са членове на ЕС, се нареждат зад нас. Така например Гърция е чак на 15-о място, а Румъния - на 18-о.

На първо място е Швеция - там 44,4% от мениджърските позиции са заети от жени. На второ място се нарежда Латвия, а челната петица се допълва от Полша и Унгария. В средиземноморските страни обаче се отчита слаб дял на жени мениджъри. Най-малко са в Кипър - 25,3%. Преди островната държава се нареждат Хърватия и Италия.

 

