Илияна Йотова: Няма опасност пред националната сигурност на България

"Нашият диалог с всички институции не е спирал събота и неделя. Днес направихме едно обобщение от началото на конфликта по всички направления, по които работят българските служби за сигурност, както и министърът на отбраната и началникът на отбраната. Няма опасност пред националната сигурност на България, следим обстановката под лупа". Това каза президентът Илияна Йотова, след консултативна среща със службите днес заради конфликта в Близкия Изток.

Тя уточни, че най-големият проблем е прибирането на българските граждани, но това не може да се случи преди да се отвори въздушното пространство.

За Кипър Йотова смята, че това не е въпрос на ескалация, а по-скоро е малко противоречива информация точно за какво става дума. "И Кипър, както и всяка друга държава, е защитена. Най- малкото ние сме държави членки на ЕС. Имаме защитата от отбранителната система на НАТО, а и не допускам страна да провокира страна-член на НАТО".

Президентът каза още, че МВнР е направило една много стройна организация. "В кризисния център се работи денонощно, за да се обработят всички сигнали на българи зад граница. Съветът по сигурността има строго определен състав. Аз лично смятам, че беше пропуск от страна на МС, можеха да поканят председателя на Комисията по отбрана в НС, на Комисията по външна политика и на Комисията за специалните служби. В една такава деликатна и сложна ситуация, колкото повече институции участват, толкова по-добре. Това винаги е била моята политика", каза още Йотова.

Според нея на този етап няма нужда от свикване на консултативен съвет по националната сигурност. Той ще бъде събран, когато има необходимост от политическа позиция на страната, която да е консенсусно решена от всички участници. "Съвсем скоро ще бъде създаден още по-добър координационен механизъм от всички институции под шапката на МС. Народни представители пък могат да инициират свикването на извънредно Народно събрание, за да изслушат всички участници в Съвета за сигурност на днешната среща, както и министърът на отбраната. Консултативен съвет ако се свика ще е след няколко дни ако действително видим, че ситуацията с прибирането на нашите граждани не дай си боже ще е усложнена. Зависи и от ескалацията на конфликта. Ние единствени излязохме още първия ден като президентска институция и призовахме за деескалация", каза президентът.