Пропуск на депутати и чиновници преди 14 г. наля 25 млн. лева от бюджета във фирма на Николай и Евгения Баневи

Народното събрание гласувало закон, който е в разрез с правото на ЕС, след което агенция ипотекирала приватизирания от "трето лице" къмпинг "Градина" и го продала с ЧСИ

На пръстите на едната ръка се броят депутатите, които сега са в парламента и са били част от него в периода 2005-2009 г. Тогава обаче е гласувана законова разпоредба, която струва на институцията 25 млн. лева - сумата, за която фирма на Николай и Евгения Баневи осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация.

България влиза в Европейския съюз през 2007 г. и се задължава да приведе законите си в съответствие с тези на общността. През юли 2008 г. обаче представителите в 40-ото народно събрание приемат в преходните разпоредби на закон параграф, който позволява вписване на

законна ипотека в полза на държавата за задължение на лице, различно от собственика

на имота. Това противоречи на правото в ЕС.

Разпоредбата е отменена през 2015 г., но междувременно приватизирани имоти за стотици милиони сменят собствеността си, като са запорирани от държавата за неплатени вноски, а после са продадени от частни съдебни изпълнители. Същото се случва и с къмпинг “Градина”, който до 2011 г. е част от туристическата империя на Баневи. Тогава семейството още няма проблеми с прокуратурата и е сочено за една от най-богатите фамилии у нас.

Предисторията на къмпинга започва още през 1972 г. Тогава държавната “Балкантурист” е въведена във владение на терени за изграждане на къмпинги и курортни комплекси.

През 1990 г. “Балкантурист” е ликвидирана и на негово място са учредени много държавни фирми с имоти. Една от тях е “Хелио Тур-С” ЕООД. През 1996 г. държавата дава на това дружество да се разпорежда и да управлява къмпинг “Градина” с площ от 73 хил. кв. метра.

Когато през 1997 г. идва приватизацията, “Хелио Тур-С” става акционерно дружество. 40% от него са приватизирани от “Приват Турист” ООД.

Формално фирмата няма общо с Баневи

11-те съдружници обаче са управители или служители в други компании на фамилията. След няколко години фирми на Николай Банев придобиват и останалите дялове на “Хелио Турс-С”. Освен на “Градина” стават собственици на още няколко къмпинга, резиденция “Созопол”, ресторанти и други бивши държавни имоти. Приватизатор обаче се води “Приват Турист”. Същата фирма, както и много други по това време, не плаща вноските си към държавата по договора за приватизация. Заради неизпълнение на договора срещу “Приват Турист” са издадени общо 8 изпълнителни листа в периода от септември 2005 до декември 2010 г.

Междувременно през юли 2008 г. в парламента е минала поправката в противоречие с правото на ЕС. Така два месеца след промяната в закона - на 1 октомври, службата по вписвания в Бургаския районен съд вписва по искане на Агенцията за приватизация законни ипотеки върху два поземлени имота, на които е разположен къмпинг “Градина”. Основанието е именно законовата поправка. След образуването на изпълнителни производства частен съдебен изпълнител ги продава на търг. На 2 май 2011 г. единият е продаден на Светлана Русева за 77 777 лв., а другият - на “Камп Интернешънъл” ООД за 1,7 млн. лв. Така Агенцията за приватизация е удовлетворена.

Баневи опитват да спрат продажбата по съдебен ред,

но не успяват. След нея обаче започват ново дело - затова, че имотите са ипотекирани от държавата по закон, който противоречи на правилата в ЕС. Ответници по гражданското дело са Народното събрание, гласувало закона, и Агенцията за приватизация, ипотекирала имотите на “Приват Турист”, които вече са били в активите на “Хелио Турс-С”. Къмпинг "Градина"

Първо Софийският градски съд решава в полза на “Хелио Турс-С”, после апелативният потвърждава, а на 19 февруари Върховният касационен съд отказва да допусне жалбите на парламента и агенцията. Така делото приключва в полза на дружеството. “Приват Турист” ООД официано се води “трето за делото лице” - съдружник в “Хелио Тур-С” АД. Ипотеките, възбраните и продажбата на приватизираните от него имоти са на “Приват Турист”.

“Отговорност на Народното събрание съгласно конституцията е съответствието на приетите закони с правото на ЕС и другите международни договори. Тази отговорност го легитимира като процесуален субституент на държавата по исковете за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз, произтичащо от приемането и поддържането на национален закон, който се претендира да противоречи на правото на Европейския съюз”, пише в решението на Апелативния съд. Продажбата на имоти на “Хелио Тур-С” е причинила имуществена вреда в пряка причинна връзка с действията на двамата ответници, категорични са магистратите.

Народното събрание е осъдено да плати на “Хелио Тур-С” 9,6 млн. лв., а Агенцията за приватизация - 330 хил. лв. Сумите са претендирани от 2013 г. С лихвите за 15 г. общата сума набъбва на 25 млн. лв. Междувременно “Хелио Тур-С” притежава и други имоти по Черноморието. Един от тях е съседният къмпинг “Каваци”. В края на 2024 г. Баневи го продават на местен хотелиер официално за 2 млн. лв. “Каваци” обаче е в пъти по-малък като площ от “Градина”.

Осъдиха прокуратурата у нас и държавата в Страсбург, делото срещу тях за данъчни престъпления е на първа инстанция от 7 г. и скоро не се очаква присъда

Николай и Евгения Баневи бяха арестувани във Франция през 2018 г., след като вече закритата Специализирана прокуратура ги обяви за издирване. По това време започнаха акции срещу тях, семейство Арабаджиеви и други бизнесмени от прехода, свързани с приватизацията. Двама бивши главни прокурори щяха да разследват процеса по трансформацията на държавни активи в частни, но в крайна сметка нищо не се получи.

Николай и Евгения Баневи бяха екстрадирани от Франция у нас и лежаха дълго в ареста. Той - близо 3 г., а тя - 8 месеца. Пуснаха я заради операция. От юли 2019 г. срещу тях и майката на Банев Мария тече дело за данъчни престъпления. За близо 7 г. са проведени 115 засдания. Делото е далеч от присъда на първа инстанция.

Междувременно обаче Баневи успяха да осъдят прокуратурата у нас и държавата в Страсбург. Иван Гешев

През май м.г. Софийският градски съд осъди прокуратурата да плати 20 хил. лв. обезщетения на Баневи заради публични изказвания на бившия главен прокурор Иван Гешев от времето, когато беше заместник на Сотир Цацаров. Според магистратите той е нарушил презумпцията за невиновност и така е нарушил правата им. На брифинг Гешев казал, че Баневи са обвинени за длъжностни присвоявания и данъчни престъпления за 90 млн. лв, и пране на пари за над 1 млрд. лв. Твърдял, че са източили 4 приватизирани от тях заводи. “Този кръг е приватизирал две трети от работещата промишленост на България преди 1989 година. Да не е две трети, една трета да е, нищо от това в момента не е работещо. И в крайна сметка обезкостено, нарязано за скрап”, цитират думите на Гешев магистратите. Тогава той говори и за намерени 1 милиард долара в швейцарски сметки, за които се знаело, че са от престъпления. През декември 2021 г., когато Баневи вече са освободени от ареста, Гешев пратил писмо до посланици на чужди държави, в което се оплаква от натиск по дела. В него също съобщава, че Евгения и Николай Баневи били “отговорни за длъжностни присвоявания в особено големи размери, довели до фалит на едни от най-големите индустриални предприятия в България, пране на пари в размер на 1,5 млрд. лева, данъчни престъпления в особено големи размери и участие в организирана престъпна група”. Свидетели разказват, че семейството изпитало чувство на обреченост, безизходица и безпомощност.

Отново за думи на Гешев, но и заради дългия престой в ареста, Баневи осъдиха България и в Съда за правата на човека в Страсбург през 2021 г. Обезщетението е 13 800 евро. Според решението им било нарушено правото на свобода и сигурност, както и правото им на бързо решение за задържането им. Съдът в Страсбург посочва, че срокът на задържането им е “тревожен” и нямало основания да ги държат в килиите, когато делото вече било започнало. (24часа)