Пловдивчанка с болно сърце и тежко затлъстяване търси помощ за животоспасяваща операция

Тежи над 200 кг, а единственият шанс да отслабне е хирургическа интервенция на стомаха

Нужни са 13 000 евро

41-годишната Даниела Тодорова от Пловдив се нуждае от спешна помощ, за да премине през животоспасяваща операция в чужбина. След години борба със сериозни здравословни проблеми, сега тя има възможност за хирургична намеса. Необходимата сума за лечението е 13 000 евро.

"Казвам се Даниела Тодорова и съм родена през 1984 година. От малка живея с наднормено тегло. Докато другите деца тичаха и играеха, аз стоях отстрани. Често идваха при мен не защото искат, а защото ме съжаляваха. В училище ми се подиграваха заради килограмите. Плакала съм много, но рядко показвах болката си", споделя тя.

И разказва как на 15-годишна възраст е загубила майка си и тогава започнали епилептични припадъци. Баща й, който бил тогава на 70 години, работил всеки ден, за да й осигури добър живот.

"С времето завърших образованието си, започнах работа и създадох семейство. Заминах в чужбина с надежда за по-добър живот, но се върнах в България със сериозно влошено здраве. Днес страдам от исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и тежко затлъстяване с огромна мастна престилка. Теглото ми вероятно е над 200 килограма и не може да бъде измерено със стандартен кантар. Движението ми е силно ограничено. Преди можех да вървя километри, а сега спирам по много пъти дори до магазина. Всеки ден се питам дали ще мога да изкача стълбите или да се кача в автобус", споделя Даниела.

Единственият й шанс да отслабне сега е операция на стомаха. След консултации със специалисти в Турция е получила възможност за такава интервенция. Вече се е срещнала с лекаря, който ще я оперира.

Поради сърдечните й заболявания са необходими допълнителни изследвания, подготовка и болничен престой от около 10 дни. Общата стойност на лечението възлиза на 13 000 евро.

Всеки, който има възможност да помогне, може да го направи чрез дарителската кампания:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/operatsiya-nov-zhivot-za-daniela