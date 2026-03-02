Батарея на НАТО в Турция ни пази от ирански ракети. Самолети от София се включиха във войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България попада под ракетния щит, но алиансът гарантира защита от атака

Батарея с ракети “Пейтриът”, разположена в Турция, е главната защита за България при атака срещу страната ни от страна на Иран. Батареята е разположена в южната ни съседка преди повече от 20 години и се обслужва ротационно от държави - членки на НАТО, които имат “Пейтриът” на въоръжение.

Въпросът кой пази небето ни, стана особено актуален, след като в неделя през нощта - едно денонощие след началото на военните удари в Близкия изток, от софийското летище излетяха четири от американските военни самолети, които от две седмици са у нас. Много българи си зададоха въпроса дали това означава, че страната ни вече е част от конфликта и дали рискът да бъде атакувана се увеличава.

“НАТО ще продължи да гарантира сигурността на 32-те си държави членки и да защитава алианса от потенциални заплахи като балистични ракети или безпилотни летателни апарати, идващи от този или други региони.

“360-градусовият подход” на НАТО обхваща всички

области, включително сушата, въздуха, морето, киберпространството и Космоса”, обяви в неделя вечерта полковник Мартин О'Донъл, говорител на Върховния щаб на съюзническите сили в Европа.

“Пейтриът” е почти единствената оръжейна система срещу балистични ракети, с каквито Иран би могъл да атакува България. Страната ни е защитена и от противоракетния щит, разположен в Румъния.

Евентуална цел на иранците биха могли да станат базираните на летището в София 15 самолета цистерни на САЩ. Те се обслужват от 500 американски военнослужещи.

Според твърденията на българското правителство тези самолети ще останат в България до 31 май и целта им била участие в учение.

“Прието е решение от Министерския съвет, с което е дадено разрешение на ВВС на САЩ да разположат у нас до 15 самолета в периода 17 февруари - 31 май. Дадено е и съгласие за съдействие при осигуряването на достъпа на военнослужещи до пистата”, обясни външният министър Надежда Нейнски по време на изслушването си в парламента на 26 февруари.

“Те са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности. Целта им е да подпомагат други военни самолети със зареждане във въздуха. Летището в София се използва като база, за паркинг, поради недостатъчен капацитет на военната база “Враждебна”, допълни тя.

През нощта срещу понеделник обаче четири от тях са излетели от летище “Васил Левски”.

Излитането им не бе обявено официално

Не е ясна и целта им, тъй като летят с изключени транспондери. Според български военни обаче машините участват в атаката на САЩ и Израел срещу Иран.

Засилени са мерките за сигурност около летища и обекти с присъствие на САЩ и Израел, обяви директорът на СДВР Любомир Николов. Увери, че са взети всички мерки и че полицията активно взаимодейства с другите ведомства.