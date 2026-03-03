3 варианта за нови табели на колите в София. CB свършва, обмислят CK, CE или серия с У в края

На ден се регистрират над 500 в столицата

Три варианта за нови регистрационни номера на колите в София се обсъждат в Пътна полиция. Два от тях включват нов буквен код, а един - нова серия за досегашните номера, които започват със СВ и се очаква да свършат до края на годината.

Буквеният код СВ се ползва от 2014 г. В момента номерата на столичани са със серия О - двете букви след 4-те цифри. Но табели ще има за още около 6 месеца, така че решение трябва да се намери бързо.

Средното темпо на регистрация на коли в София е около 500-600 автомобила на ден, общо със софийски номера се движат малко над 1 млн. автомобила.

Единият обсъждан вариант е да се пусне нова серия, която да започва с У, разбра “24 часа”. Това ще осигури 109 989 нови табели с буквен код СВ и ще удължи живота на познатите сега регистрации с 10 до 12 месеца. Така нов буквен код ще се търси в средата на 2027 г.

Досега при старите два буквени кода на София - С и СА, не се бе стигало до ползване на серия с У. Такава с О влезе в обращение през ноември м.г.

Възможно е обаче и да се мине към нов код още щом свършат табелите със серия О, като двата варианта са СЕ и СК. Те ще бъдат четвъртият код на столицата - през годините свършиха табелите С и СА.

Комбинациите задължително трябва да са от букви, които присъстват и в кирилицата, и в латиницата - общо 12: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Но няколко от тях не могат да се ползват - СО е за колите от София-област. СМ за тези в Смолян, а СН - в Сливен. Със СС са обозначени тези в Силистра, а със СТ започват табелите в Стара Загора. Така следващите два варианта са именно СЕ и СК.

На който и да се спрат от Пътна полиция, табелите ще стигнат за приблизително 12 години. Засега не е ясно кога ще се вземе решението.

Заради паркоместа мъж ряза гуми на автомобили

със “селски” номера

43-годишен мъж наряза гумите на 4 коли в столичния кв. “Овча купел”, защото го дразнело, че автомобили с несофийски номера вземат местата за паркиране. Престъплението станало на 26 февруари, а дни по-късно той е задържан при акция на криминалисти от 6-о РУ към СДВР.

Колите били паркирани пред блок 512. Дни преди да извади ножа и да посегне на колите, мъжът качил клип в социалните мрежи. Там критикувал всички, които спират пред блока и не са със софийски номера, а със “селски”. Когато нарязал гумите, не внимавал много - имало двама свидетели, единият пряк очевидец. Така се стигнало до задържането му.

Мъжът е с чисто досие, няма предишни криминални прояви. Родом е от София. Вече е обвинен за нарязаните гуми. Софийската районна прокуратура го е подвела под наказателна отговорност за увреждане на чуждо имущество. В неделя вечерта съдът го остави в ареста.

