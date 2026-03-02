ДПС се регистрира с 12 222 подписа и поздрави Радев с "Добре дошъл". Появи се и "Трети март" (Обзор)

10 партии и 8 коалиции записани за вота на 19 април два дни преди крайния срок

Помните ли колко дълго време го канихме (Румен Радев - б. р.) да се включи в кампания? Добре дошъл. Така зам.-председателката на ДПС Искра Михайлова поздрави експрезидента, че влиза на изборния терен. Малко по-късно стана ясно, че Радев вече се е регистрирал в ЦИК, но медиите не бяха поканени.

Михайлова внесе документите на ДПС с колегите си Ертен Анисова, Станислав Анастасов, Халил Летифов, кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и на Белица Радослав Ревански. Те поясниха, че Радев не ги притеснява, и с усмивки му пожелаха успех.

Зам.-шефовете на ДПС оставиха в ЦИК 12 222 подписа. На изборите миналата година партията се яви като коалиция “ДПС - Ново начало”, сега участва самостоятелно. Документите за регистрацията са подписани лично от лидера Делян Пеевски. А запитана къде е той, Михайлова обясни, че е “тук, в чудесно здраве, поздравява ви и пожелава успех на всички нас”. Малко по-късно от пресцентъра на ДПС разпространиха снимки, на които Пеевски подписва партийните изборни книжа, заобиколен от ръководството на партията.

Хората ни разбират, подкрепят ни. Ще направим позитивна кампания за позитивното бъдеще на България. Проблемите на хората не трябва да се преекспонират, за да се спекулира с тях, а да бъдат решавани, коментира Искра Михайлова.

Отново в коалиция “БСП - Обединена левица” тръгва на изборите столетницата начело с новия лидер Крум Зарков. Юристът и бивш служебен министър на правосъдието лично донесе документите в ЦИК. Той все още не е вписан като председател на БСП в регистъра на Софийския градски съд, затова бе взел пълномощно от бившия лидер и вице в кабинета “Желязков” Атанас Зафиров.

Зарков е убеден, че БСП ще влезе в парламента и “ще участва по значим начин”. Виждам какво става в страната - има мобилизация на българските социалисти. Влизаме в кампанията със самочувствието на тези, които първи пресякохме зависимостите и повлякоха крак и за други, заяви той. Дали ще участват в коалиция с Радев, било рано да се каже. Но бе категоричен: БСП може да партнира, но никога повече няма да бъде подчинена. В понеделник документи пред ЦИК донесе и лидерът на “БСП - Обединена левица” Крум Зарков. СНИМКА: Пресцентър на БСП

И от Алианса за права и свободи на Ахмед Доган се записаха в ЦИК, след като съдът ги регистрира като партия на 16 февруари, но и този път в коалиция със Земеделски народен съюз на Румен Йончев и СБОР. От АПС също са сигурни, че ще са част от новия парламент въпреки песимистичните данни, които им дават социолозите.

ГЕРБ се регистрира още миналата седмица и пак в коалиция със СДС. Направиха го и от ИТН и “Възраждане”. Документи са подали и от “Непокорна България” - партията на бившата соцлидерка Корнелия Нинова, както и от “Величие”, които влязоха в парламента след частичното касиране на предходните избори.

Коалиция “Трети март” се появи сред регистрираните, но до редакционното приключване на броя от ЦИК не бяха подали информация кои са участниците в нея. Досега пред ЦИК документи са дали 10 партии и 8 коалиции.