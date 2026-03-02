Васил Костадинов, освободен след убийството на Митко от Цалапица, отново е шеф на полицията в Пловдив (Обзор)

Адвокат по спечеленото дело за уволнението му беше Иван Демерджиев, който като министър го назначи за директор

Познато лице поема пловдивската полиция, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев освободи досегашния началник Станимир Калоферов. Връща се Васил Костадинов, оглавявал дирекцията от края на октомври 2022 до август 2023 г. За това се знае от дни, но в понеделник беше официалното му встъпване, а за рокадата пред сградата на областната дирекция се събраха служители и началници на районните управления.

Да го въведе, пристигна зам.-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов, бивш шеф на полицията в Бургас, но отказа да коментира назначението.

Възходът на Костадинов тръгна през септември 2021 г., когато стана зам.-шеф на пловдивската полиция. Тогава Бойко Рашков бе начело на МВР. Година по-късно, когато министър бе пловдивският адвокат Иван Демерджиев, Костадинов беше повишен до директор.

След по-малко от година на поста беше уволнен от министър Калин Стоянов, поел вътрешното ведомство в първия кабинет “Главчев”. Поводът - забавеното разследване на убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Костадинов обжалва и нае за адвокат Демерджиев.

“Жалко е, когато се уволнява директор на полицията с твърдението, че е заради убийството в Цалапица, а всъщност става дума за преразход от 16 лева”, заяви защитата.

В Административния съд в Пловдив стана ясно, че действително става дума за получени от бившия шеф на районното в Стамболийски Ангел Керпиев 16,80 лв. за труд, който не е положил. Съдът отмени заповедта за освобождаването на Костадинов като незаконосъобразно.

МВР начело с Калин Стоянов обжалва. Междувременно във втория кабинет “Главчев” Стоянов вече бе кандидат за депутат от “Новото начало”, а министър стана Атанас Илков (също бивш шеф на ОД на МВР - Пловдив, впоследствие назначен от Демерджиев за директор на Националната полиция). Министър Илков оттегли жалбата и Костадинов беше възстановен в МВР, но не се върна на директорския пост в Пловдив, а бе пратен в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, известно като “изолатора”.

Сега отново поема втората по големина областна дирекция на МВР в страната. Сменените шефове на областни дирекции са 23-ма, част от тях още не са представени.

Както “24 часа” писа, Владимир Иванов стана директор на тази в София-област. На нейна територия е и хижа “Петрохан”, където на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Новият областен директор бе представен пред състава от зам. вътрешния министър Калоян Милтенов, който от 2021-а до 2023 г. бе шеф на СДВР, а Владимир Иванов - негов заместник.

На постовете си засега остават петима шефове. Неофициално се говори, че това ще са директорите на СДВР и тези в Шумен, Силистра, Хасково и Сливен. Смените в областните дирекции продължават до четвъртък, а в петък министър Емил Дечев е свикал национално съвещание на МВР.