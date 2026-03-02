След 43 дни мълчание Радев обяви коалиция "Прогресивна България" (Обзор)

3 формации в нея: на кмета на Кричим + две социалдемократически. Едната бе мандатоносител и на “Промяната”, другата е с Ива Митева и Любомир Каримански

Гълъб Донев и Димитър Стоянов са зам.-председатели на обединението

За името обаче претендират и други, “адашите” защитават права на ЛГБТИ

След 43 дни мълчание - от деня, в който подаде оставка, Румен Радев обяви, че ще участва в предсрочните избори на 19 април в коалиция “Прогресивна България”.

Бившият президент не се появи лично в ЦИК, а изпрати най-приближените си да подадат документи за регистрацията - Гълъб Донев и Димитър Стоянов, които са и съпредседатели на обединението.

В “Прогресивна България” влизат 3 формации: Политическо движение “Социалдемократи”, “Социалдемократическата партия” и Движение “Нашият народ”.

“Прогресивна България” е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел, написа Радев в социалната мрежа със снимки от офиса си в столичен хотел.

Както “24 часа” писа, председател на формацията “Нашият народ” е Атанас Калчев, кмет на Кричим пети мандат. Той е и лидер на движение “Нашият град”, което през март миналата година заменя “град” с по-мащабното “народ”. Символ им е емблема на човешка ръка, която държи ключ. Определят се като “консервативно-реформистка партия, действаща за съхраняване на националната идентичност, защита на националния суверенитет и балансирана външна политика”.

Политическо движение “Социалдемократи” има по-богата политическа история. Партията застава зад Румен Радев за президент и при двата му мандата. Регистрирана е през 2014 г., един от основателите е Елена Нонева.

През 2021 г. става един от 3-мата мандатоносители на “Продължаваме промяната”, които - също като Радев сега - нямат време да направят партия преди изборите, които тогава спечелиха на гребена на протестната вълна. На следващата година обаче Кирил Петков и Асен Василев изоставят “Социалдемократи” и Нонева става част от лява коалиция “Справедлива България”. На последните избори през 2024 г. пък е в съюз “БСП - Обединена левица”, но през октомври напуска, защото не желае да участва дори косвено в “преформатирано управление на страната”.

Третият участник в коалицията на Радев е “Социалдемократическа партия”, основана на 14 април 1992 г. Неин председател сега е Тодор Барболов. Малката формация се явява на избори от 1997 г. Тогава е част от коалицията “Обединени демократични сили”, която влиза с 11 народни представители.

На изборите за Европейски парламент през 2014 г. участва във формацията КОД (чието лице е Петър Москов). А през 2023 г. се влива в коалицията “Заедно”, чиито лица бяха бившата шефка на Народното събрание от ИТН Ива Митева и Любомир Каримански, днес подуправител на БНБ от квотата на Радев. Митева в началото на февруари намекна, че ще е до Радев.

На 17 и 18 март ще е ясно кои ще се борят за негови депутати - тогава листите трябва да се регистрират в РИК-овете.

В социалните мрежи името “Прогресивна България” се оказа заето. Страницата, наречена така, е създадена във фейсбук още през 2024 г., но има малко последователи. И няма нищо общо с коалицията, с която Радев ще се явява, въпреки че в публикации потребители вече предлагат помощ за изборите. Освен това профилите препоръчват събития на ЛГБТИ общността у нас, което провокира противници на Радев да пуснат злостни коментари. По-късно във фейсбук шефката на сдружението “Прогресивна България” Меги Попова се разграничи от Радев и обясни, че няма нищо общо с неговия проект.

