Поправиха отчупен щик на паметника "Майка България" във Велико Търново преди 3 март

В навечерието на националния празник 3 март беше възстановен почти откършения щик на паметника "Майка България" във Велико Търново. Преди дни за пореден път вандали поругаха монумента и почти изтръгнаха щик на една от фигурите на воините на паметника.

С благородното дело по възстановяване на нанесената щета за пореден път се ангажира известният великотърновски скулптор Денислав Сираков. По инициатива и с финансова подкрепа от Ротари клуб той почисти и монтира в правилното му положение оръжието, съобщиха от благотворителната организация.

Ротари клуб от много години се грижи за поддържането на паметника - светиня в центъра на историческата и духовната столица. Именно по инициатива на ротарианците там беше поставен вечен огън, който гори на празниците.

За съжаление, посегателствата върху паметника не са малко. Последната вандалска проява беше 2022 година. Тогава беше откраднат байонет от една от фигурите и се оказа, че възстановяването му не е лесна работа, защото той е от пушка „Шаспо", каквито е имало сравнително малко в страната ни. С намирането на оръжието се ангажираха кметът Даниел Панов и ръководството на Регионалния исторически музей. След обществения и медиен отзвук изненадващо щик се намери като дарение от частно лице. 89-годишният дядо Гено Енчев от Дома за възрастни хора „Венета Ботева" дари на Ротари клуб - Велико Търново автентичен щик от 1867 година, за да бъде възстановен откраднатият байонет. Оръжието принадлежало на дядо му – поручик, загинал геройски във войната през 1913 година. По автентичния щик Денислав Сираков отля макет на оръжието и го монтира на мястото на откраднатата светиня. Оригиналът се пази в Регионалния исторически музей.

Върху паметника са извършвани и други възмутителни посегателства. Един от случаите беше, когато мъже от ромски произход бяха качили клип в социалните мрежи как играят кючек, качени върху монумента.