Надежда Нейнски обсъди отпадането на визите на българите с посланика на САЩ у нас

Служебният външен министър Надежда Нейнски се срещна с Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в България, съобщиха от МВнР на официалната си фейсбук страница. Двамата обсъдиха трудната ситуация в Близкия изток и Иран, като акцент бе поставен върху гаранциите за сигурност за Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта.

Първият ни дипломат постави въпроса за отпадането на визите за българи, които желаят да посетят САЩ. Двете страни се обединиха около желанието си за задълбочаване на отношенията в областта на технологиите, отбраната и енергетиката. Бе обсъдено участието ни на Трансатлантическата среща за газова сигурност и в частност вертикалният газов коридор.

Нейнски подчерта необходимостта от дерогация за "Лукойл" до успешното приключване на преговори за продажба. Отчетен бе интересът на американски компании добиващи и доставящи втечнен газ за разширяване на тяхното присъствие и инвестиционна дейност в България.