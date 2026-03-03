Пеевски: Винаги ще пазим националния ни идеал - свободна и независима България!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поздравявам всички български граждани с националния празник 3-ти март. Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България! Това заявява лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Защото днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата.

И трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България.

За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода.

Честит национален празник!", казва още Пеевски.