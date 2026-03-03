Потушени 80 пожара в страната за денонощие, един е пострадал

Потушени са 80 пожара в страната за изминалото денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН), съобщи БТА.

Екипите на пожарната са реагирали на 110 сигнала за произшествия. Един човек е пострадал при пожар за денонощието. В 7,46 ч. вчера е получено съобщение за пожар в апартамент в столичния ж.к. „Дружба“. Пострадалият е мъж на 67 г., който е транспортиран до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И. Пирогов“ с обгазяване.

В 8,03 ч. вчера в пожарната в Хасково е получен сигнал за пожар на тежкотоварен камион на 85 км на автомагистрала (АМ) „Марица“. Пожарникарите, пристигнали на място, са установили, че гори ремаркето на тир, пълно с пластмасови столове. При пожара няма пострадали граждани. Унищожени са ремаркето и влекачът.

С материални щети са 18 от пожарите за последните 24 часа, от които шест са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 62 пожара.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от тях четири при катастрофи.