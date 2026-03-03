ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Борисов: Свободата е извоювана, наша работа е да я отстояваме

3020
Бойко Борисов Снимка: Юлиян Савчев

На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела. Честит 3-ти март! Това пише в своя публикация във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

"Свободата е избор!

Избор да поемаш отговорност.

Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен.

Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни.

Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден", пише още в публикацията си той. 

