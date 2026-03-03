Майката на убития Митко от Цалапица: Връщането на Васил Костадинов като шеф на полицията в Пловдив е подигравка

Протест затваря Околовръстното шосе на втория град на 5 март

Майката на убития Димитър Малинов от Цалапица Атанаска Бакалова излезе с остра позиция след връщането на Васил Костадинов като шеф на дирекцията на полицията в Пловдив. Малинов беше умъртвен след побой на 20 юли 2023 г., за виновен беше признат Рангел Бизюрев от същото село, който получи 15 години затвор от Окръжния съд в Пловдив, присъдата беше завишена с 2 години от апелативните магистрати и предстои разглеждането на делото във ВКС.

Васил Костадинов беше уволнен от МВР с мотива, е разследването на убийството е забавено. Обжалва и в съда стана ясно, че всъщност е освободен заради получени от бившия шеф на Районното в Стамболийски Ангел Керпиев 16,80 лв. за труд, който не е положил. Заповедта беше отменена, а от вчера Васил Костадинов отново е начело на полицията в Пловдив.

"Това за мен е подигравка! Подигравка с детето ми! Подигравка с болката ми! Подигравка с всички хора, които излизаха по улиците и искаха истината! Явно в тази държава може всичко. Няма значение какво е станало. Няма значение какво мислят хората. Важно е „нашите" да са си на място. Хора, призовавам ви – нека излезем на протест!", написа Атанаска Бакалова.

Протестът ще е на 5 мат т. г. и в 18 часа се планира затварянето на околовръстното шосе на Пловдив на кръстовището с Пазарджишко шосе и автомобилно шествие до магистрала "Тракия".