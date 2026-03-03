Паметникът на Шипка се руши

Паметникът на връх Шипка се руши, а дългочаканият ремонт се бави.

"Всички се надявахме консервацията и реставрацията на паметника да започне възможно най-скоро. Но, за съжаление, нещата се проточиха. Всичко, свързано с обществени поръчки, не се случва толкова бързо, колкото ни се иска. Миналата година приключи третата поред обществена поръчка. Този път, за щастие, вече имаме избран изпълнител. В момента е обявена обществена поръчка за строителен надзор, защото без това не може", каза пред Нова телевизия заместник-директорът на парк-музей "Шипка-Бузлуджа" Мая Миланова.

Тя изрази надежда, че ще има избран изпълнител и след няколко месеца ще започне и самият ремонт. Нужно е обаче и правителството да отпусне финансиране.

"Днес е празник - идват държавните мъже и жени, поднасят цветя на паметника и си тръгват. Но нека го погледнат и видят състоянието му. Това е нашата болка от години - паметникът се руши. И отвън, и отвътре", каза още Миланова.

Тя обясни, че безценните експонати, които се съхраняват в музея, са изложени на влага. "Влиянието на природата с десетилетия оказва отражение и вътре. За щастие, засега успяваме да съхраним експонатите. Искам обаче да съм пределно ясна, за да избегнем спекулации около прословутия ремонт - няма да събаряме паметника. След ремонта искаме експозицията да бъде обновена - модерна, съвременна и привлекателна за днешната публика", подчерта заместник-директорът на парк-музей "Шипка-Бузлуджа".