Пазарджишки лекар пусна 15 бели гълъба за Трети март

35-годишният д-р Димитър Бакалов от Пазарджик пусна днес 15 бели гълъба в небето в чест на 148 години от Освобождението на България. Гълъбите бяха благословени и поръсени със светена вода от отец Борис, преди да отлетят към синевата.

„Като лекар знам, че най-важни за хората са здравето, надеждата и свободата. Затова днес реших да отправя молитва към Бог и пуснах 15 бели гълъба, които да символизират 148 години свобода", каза д-р Бакалов. И добави :"Помнете, че ние сме потомци на велик народ! Да бъдем единни и добри!

Свещеникът ги поръси със светена вода като символ на надеждата и добротата и като преклонение и признателност на тези, които са дали живота си за нашата свобода. Бог да благослови делата и добрите ти намерения в този светъл ден!, каза божият служител. Видеоклипът, заснет специално за случая, завършва с деца от Представителен танцов състав „Чудесия", които пускат белите гълъби пред християнския кръст на парк-остров „Свобода" в Пазарджик.

Д-р Димитър Бакалов, който е завеждащ Спешно отделение в МБАЛ в областния град, е добре познат не само в Пазарджик, но и в областта, след като поде инициатива да изнася открити уроци срещу вредата от наркотиците, вейповете, енергийните напитки в учебни и детски заведения. За подетата от него образователна кампания той бе номиниран и е един от Достойните българи в инициативата на в. "24 часа". Младият лекар беше удостоен с приза „Бяла лястовица 2025" от социалните работници от област Пазарджик.