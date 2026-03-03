"Българовско шествие" в Бургас с десетки автомобили със знамена в чест на 3 март

Десетки автомобили с български знамена преминават по централните улици и булеварди на Бургас в този момент по повод 3 март – националния празник на България, съобщи БТА.

"Българовско шествие" се провежда за девета поредна година.

Празничната програма започна от 9 ч на Морска гара, където кметът на Бургас Димитър Николов приветства участниците и поздрави организаторите. В проявата участваха и ученици, носещи портрети на видни български герои – Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Хаджи Димитър.

Маршрутът на автомобилите преминава през Морска гара, ул. "Булаир", бул. "Демокрация", бул. "Стефан Стамболов", кв. "Ветрен" и ще стигне до Българово. Организатор е сдружение "Мисия будители".

В Българово ще има музикална програма, след която ще бъдат положени венци и цветя пред костницата на загиналите християни през 1878 г. в двора на църквата "Свети Атанасий".

От 10,30 ч от Приморския парк в Бургас до паметника Пантеон ще започне мото шествието "Пътят на свободата", организирано от Мото клуб "New race MCC". Инициативата събира мотористи от региона, които традиционно се включват в отбелязването на националния празник.

От 11 ч на площад "Атанас Сиреков" ще има тържествен ритуал по издигане на флаговете на Република България, Европейския съюз и Община Бургас. След церемонията ще бъде отслужен молебен за благоденствието на българския народ и свободна България. След това пред Паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война ще се проведе заупокойна молитва и ще бъдат отдадени военни почести. Ще се състои и ритуал по полагане на венци и цветя. Венци ще бъдат поднесени и пред Паметната плоча на ген. Ал. М. Лермонтов на ул. "Лермонтов" № 15, както и пред Паметника на руския лазарет в Морската градина.

След официалната част от 12,30 ч на площад "Атанас Сиреков" е организиран празничен фолклорен концерт с участието на ансамбъл "Атанас Манчев".

В Бургас ще има и пешеходно шествие "В чест на героите". Шествието ще започне от сградата на Общината и ще премине по бул."Алеко Богориди". Венци и цветя ще бъдат поднесени пред паметниците на Васил Левски и Христо Ботев в Морската градина.