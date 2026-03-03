ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слави Трифонов: Поклон и благодарност пред всички, загинали за нашата свобода

Слави Трифонов

Поклон и благодарност пред всички тези човешки същества, които са загинали за нашата свобода, заяви във фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов по случай националния празник на България. Той припомня усилията за освобождението на Плевен в Руско-турската освободителна война и загиналите над 30 000 души.

„Сигурно звуча малко твърде патриотично, но в днешния ден дори думите, които използвам, са слаби. Така е - аз съм свободен човек, свободен гражданин на свободна държава, благодарение на саможертвата на тези хора“, пише още Трифонов.

Каквото и да се случва в настоящето, никой не бива да забравя миналото, защото иначе ще сме безродници и неблагодарници, смята лидерът на ИТН. Трябва да помним, призовава още Трифонов.

Днес се отбелязват 148 години от Освобождението на България. Събития по случай националния празник ще има в цялата страна. 

Слави Трифонов

За освобождението на град Плевен в Руско-турската освободителна война само за град Плевен са загинали над 30 хиляди души...

Публикувахте от Слави Т. Трифонов в Понеделник, 2 март 2026 г.

