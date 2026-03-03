Андрей Гюров прие почетния караул на Националния празник (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служебния премиер Андрей Гюров участва в церемонията по издигане на Националното знаме на България по случай Националния празник – 3 март в София. Той прие почетния караул на представителните части на Българската армия.

Церемонията започна в 11 часа пред храм-паметника „Св. Александър Невски" и бе отдадена почит пред паметта на загиналите за свободата на България. В нея участваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, кметът на София Васил Терзиев и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.