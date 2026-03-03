ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров: Фокусът ни е извеждането на българит...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22395105 www.24chasa.bg

Андрей Гюров прие почетния караул на Националния празник (Снимки)

3336
Премиерът Андрей Гюров прие почетния караул на представителните части на Българската армия. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Служебния премиер Андрей Гюров участва в церемонията по издигане на Националното знаме на България по случай Националния празник – 3 март в София. Той прие почетния караул на представителните части на Българската армия.

Церемонията започна в 11 часа пред храм-паметника „Св. Александър Невски" и бе отдадена почит пред паметта на загиналите за свободата на България. В нея участваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, кметът на София Васил Терзиев и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Премиерът Андрей Гюров прие почетния караул на представителните части на Българската армия.
Издигане на Националното знаме на България по случай Националния празник – 3 март в София. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ
Премиерът Андрей Гюров прие почетния караул на представителните части на Българската армия.
Издигане на Националното знаме на България по случай Националния празник – 3 март в София. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ
Премиерът Андрей Гюров прие почетния караул на представителните части на Българската армия.
Издигане на Националното знаме на България по случай Националния празник – 3 март в София. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите