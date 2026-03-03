С молебен за България започна отбелязването на Трети март в Стара Загора

С молебен за България, отслужен в катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ от свещеници от Старозагорската епархия, започна отбелязването на националния празник на България в Стара Загора, съобщи БТА.

"Днес в този тържествен ден - 3 март, когато честваме Освобождението на България, нашите сърца са изпълнени с благодарност към Бога и с признателност към всички, които положиха живота си за свободата на Отечеството. На този ден си припомняме събитията, свързани със Санстефанския мирен договор, който положи началото на възстановяването на българската държава", каза в словото си Маркианополският епископ Богослов.

Програмата предвижда в 10,15 ч. едновременно пред всеки паметник, посветен на 3 март, да бъдат поставени венци и цветя, а ритуалът за издигане на националното знаме, знамето на Европейския съюз и на община Стара Загора, ще бъде от 10,30 ч. на площада пред местната администрация. Веднага след това паметното шествие „За свободата… да развеем българското знаме“ ще поеме към Мемориалния комплекс. Там ще е и общоградското честване „Пред падналите за България-Поклон!“ и концерт на ансамбъл „Българе“.

Кулминацията на честванията ще бъде на същото място концерт на Нели Петкова с участието на група „Вакали“, както и специално 3D мапинг шоу под наслов „Памет“ от 17 ч.

Община Стара Загора осигурява безплатен транспорт за желаещите да участват в тържествения ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Мемориален комплекс "Бранителите на Стара Загора". Автобусите, осигурени от общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“, ще транспортират жители и гости на Стара Загора.

За нормалното протичане на празника и преминаване на шествието с 300-метровия български трибагреник се въвежда промени в организацията на движението в Стара Загора.