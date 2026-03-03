Един загинал, 20 пострадали при катастрофи в страната за денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а 20 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си, съобщи БТА. Тежките пътни инциденти в страната са 12.

В София са регистрирани една тежка и 31 леки катастрофи. Няма загинали, пострадал е един човек.

От началото на месеца при 29 тежки пътнотранспортни произшествия са ранени 42-ма души, загинал е един човек.

От началото на годината 62-ма души са загинали, а 1041 са пострадали при 829 катастрофи в страната. В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат трима загинали повече.