Един загинал, 20 пострадали при катастрофи в страната за денонощие

3216
Един загинал, 20 пострадали при катастрофи в страната за денонощие Снимка: Архив

Един човек е загинал, а 20 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си, съобщи БТА. Тежките пътни инциденти в страната са 12.

В София са регистрирани една тежка и 31 леки катастрофи. Няма загинали, пострадал е един човек.

От началото на месеца при 29 тежки пътнотранспортни произшествия са ранени 42-ма души, загинал е един човек. 

От началото на годината 62-ма души са загинали, а 1041 са пострадали при 829 катастрофи в страната. В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат трима загинали повече.

 

