Патриарх Даниил: Трети март осъществява идеала на поколения българи

"Нашите предци са заявили дали е спорна или безспорна тази дата. На 3 март 1878 г. всички българи са ликували и са се радвали. Този ден е обединил всички в тази голяма радост. Това е празник жадуван и празнуван от поколения българи през вековното турско робство. Това е празник на обединението и той има значение и днес. Дори в политическо отношение Трети март е осъществяване на идеала на поколения българи". Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил след честванията на Трети март пред Паметника на Незнайния воин в Софи.

Ние, като народ на тези земи, в които изконно сме живели, трябва да помним, че териториите на Санстефанска България не са случайно определени. Поколения наред българите - нашите предци - са заявявали себе си и са се доказвали. Провеждани са многобройни преброявания, водени са борби за самостоятелна българска църква и за духовна независимост, припомни патриархът.

Дължим този празник да го празнуваме в памет на всички онези наши предци, които са са заявявали и доказвали, че са българи - обединени от една вяра, от българския език, че са наследници на един велик народ и велика държава. Днес ние трябва да помним и отстояваме своето бъдеще, като сме единни, каза още той.