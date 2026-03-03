Гледайте на живо честването за Трети март на връх Шипка (На живо)

Започна честването на националния ни празник - Денят на освобождението, на връх Шипка.

В церемонията участват президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова, началникът на президентския кабинет Надя Младенова, зам.-шефката на 51-то Народно събрание Юлияна Матеева, депутати, началникът на Сухопътните войски Деян Дешков и други общественици. По-късно държавният глава ще направи приветствие към присъстващите, след което ще отдаде почит пред Паметника на свободата. Тя прие почетния строй на представителните части на Българската армия.

"Днес отново отваряме и прочитаме едни от най-важните страници от многовековната ни история. Страници, от които четем за изправила снага от великия дух на Българското възраждане България, която дава един от най-важните завети на своите синове - Свобода или смърт. Страници, които обединяват народа, които ни карат гордо да застанем пред трибагреника и с дълбока признателност и почит да кажем: герои, не сте забравени. На трети март, през август, всички идваме насам - на този непреклонен и горд връх. Водим децата си и внуците си за ръка, за да им предадем святата българска памет. На висок глас днес да се чува - ние, нас, българи. Да виждаме блясъка в очите на децата си. Идваме на Шипка, за да се преклоним и никога да не забравяме. Времето минава, но този връх, които през тези 148 години се вписа в българското съзнание, времето е безсилно", каза президентът Йотова.

"Не може дните, които преминават, да изтрият спомена за преломните събития тук, на този връх. За толкова много храброст на доблестните руски войни и българското опълчение.

Домакин на тържествата тази година е община Казанлък. Още от сутринта започнаха честванията в района на връх Шипка. В храм - паметник "Св. Рождество Христово" в Шипка Старозагорският митрополит Киприан отслужи благодарствен молебен. В подножието на паметника пък отслужи заупокойна молитва.

След официалната церемония пред Паметника на свободата ще бъдат поднесени цветя и венци като признателност към загиналите за свободата на България.

По случай празника, желаещите могат да влязат да разгледат експозицията в Паметника безплатно, но достъпът до него ще бъде разрешен след края на официалната церемония. Работното време на монумента е до 19 ч., но в случай, че има много желаещи, ще бъде удължено до 20 ч.

Очаквайте подробности!