Рая Назарян: Днес е денят на свободата, която трябва да ценим всеки миг

За нас българите Трети март е денят на свободата. Свободата, която трябва да ценим всеки миг, защото тя е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои, които дадоха живота си, за да я има днес нашата България. Това пише в своя фейсбук публикация председателят на Народното събрание Рая Назарян.
"Нека бъдем техни достойни наследници, нека да следваме техните идеали и да пазим мира, за който те бленуваха.
Нека помним, че този мир не се постига даром, той е резултат от нашите общи усилия и трябва да се отстоява всеки ден.
Поклон пред светлата памет на героите!
Да живее България!", пише още тя.
