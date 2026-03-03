ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рая Назарян: Днес е денят на свободата, която трябва да ценим всеки миг

Рая Назарян Снимка: Николай Литов

За нас българите Трети март е денят на свободата. Свободата, която трябва да ценим всеки миг, защото тя е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои, които дадоха живота си, за да я има днес нашата България. Това пише в своя фейсбук публикация председателят на Народното събрание Рая Назарян.

"Нека бъдем техни достойни наследници, нека да следваме техните идеали и да пазим мира, за който те бленуваха.

Нека помним, че този мир не се постига даром, той е резултат от нашите общи усилия и трябва да се отстоява всеки ден.

Поклон пред светлата памет на героите!

Да живее България!", пише още тя. 

Публикувахте от Raya Nazaryan в Вторник, 3 март 2026 г.

