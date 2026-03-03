ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров: Фокусът ни е извеждането на българит...

Български и руски знамена по 2 евро се харчат на Бунарджика в Пловдив (Снимки)

Мая Вакрилова

Руски знамена и плакат "Благодарим ти, Русия" държат част от събралите се на Бунарджика. Снимка: Мая Вакрилова

"Дайте ми едно българско и едно руско знаме!", казва пловдивчанката Кера Симеонова и грабва двата флага. 4 евро общо, госпожо, отвръща продавачката, разпънала сергия в подножието на Бунарджика.

Десетки купуват и с тях се качват на върха на хълма, за да отбележат Трети март.

Заради приятното време стотици пловдивчани изпълниха пространството между паметника на Царя Освободител и Альоша.

За по-възрастните общината бе осигурила бусчета. Множеството обаче искаше да се качи пеша.

"Държа и българското, и руското знаме, за да не забравяме, че Русия ни е освободила. Народ, който не помни историята си, е обречен да я повтаря", заяви 68-годишната Татяна Русева.

Вижда се плакат с надпис: "Благодарим ти, Русия".

Гвардейци, духов оркестър и комитет "Родолюбие" са на първа линия. Сред тях е и Гергана Аризанова, облечена отново като милосердна сестра.  По този начин иска да подчертае приносът на жените в Освобождението на България. По професия Гергана е медицинска сестри.

Пред паметника на Царя Освободител се наредиха кметът Костадин Димитров, председателят на местния парламент Атанас Узунов, митрополит Николай, областният управител Владислав Попов, районни кметове и депутати.

Пред паметника на Царя Освободител се наредиха кметът Костадин Димитров, председателят на местния парламент Атанас Узунов, митрополит Николай, областният управител Владислав Попов, районни кметове и депутати. Снимка: Мая Вакрилова
Семейства с малки деца и дори бебета се качиха на Бунарджика. Снимка: Мая Вакрилова
Сред представителите на комитет "Родолюбие" е и Гергана Аризанова, облечена като милосердна сестра. Снимка: Мая Вакрилова

