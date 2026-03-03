ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров: Фокусът ни е извеждането на българит...

Извънредна среща при премиера за ситуацията в Близкия изток

Министерски съвет Снимка: Архив

Извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров за ситуацията в Близкия Изток.

На нея присъстват служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и на отбраната Атанас Запрянов, както и директорът на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" Анелия Маринова.

Един от акцентите на разговора е евакуацията на българите в засегнатите от конфликта страни.

По потвърдена информация на министерството на туризма към 13:30 ч. на 02 март 2026 г. в Обединените арабски емирства (Дубай и Абу Даби) се намират общо 807 български граждани, от които 734 са на организирани пътувания с туроператори, а 73 на индивидуални пътувания. Към момента на територията на ОАЕ оперират 22 български туроператора с туристически групи. Извън ОАЕ, в държави от региона и прилежащи туристически направления, се намират общо 285 български граждани, както следва.

Общият брой на българските граждани в района е 1092 души. Данните обхващат изрично подадените към министерството на туризма случаи, за които разполагаме с потвърдена информация за местонахождение, адрес на настаняване и лице за контакт. В посочената бройка не се включват български граждани, чиито полети са възпрепятствани от трети страни при транзитно преминаване или прекачване през летища в региона. 

Очаквайте подробности. 

