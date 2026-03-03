Добрич отбеляза 148 г. от Освобождението на България с панихида, военен ритуал, шествие и поднасяне на венци и цветя

С панихида, шествие, военен ритуал и поднасяне на венци и цветя в Мемориален комплекс "Хан Аспарух" Добрич отбеляза 148 години от Освобождението на България, съобщи БТА.

"На трети март България възкръсна след петвековно робство. Свободата ни е извоювана в Руско-турската освободителна война. Един народ сбъдна мечтата си и започна отново. Мечтата му беше отнета съвсем скоро, но той не се предаде. Бори се за бъдещето на децата си“, каза в слово си кметът на Добрич Йордан Йорданов.

По неговите думи истинският въпрос е не къде е била България през 1878 година, а къде сме ние днес. "Всяко поколение води своята борба по различен начин – с решенията, които взема, с цената, която плаща и е готово да плати, за да запази своя избор. Много е лесно да празнуваме миналото. По-трудно е да носим тежестта на настоящето. Защото отговорността за бъдещето е наша. Историята ни учи, че свободата не се губи само на бойното поле, а в сърцата – когато гневът надделее над разума, когато омразата измести диалога. Народ, който позволи омразата да го води, рискува да изгуби най-ценното – свободата си“, подчерта Йорданов.

Той добави, че свободата е отговорност, а единството сила. "Скъпи добричлии, нека от земята, от която започва българската държавност, да си припомним, че когато сме единни, сме силни. Не позволявайте да ви настройват едни срещу други. Нека на 3 март си дадем сметка, че само заедно можем да бъдем достойни наследници на онези, които извоюваха България. Онези, които загинаха за чиста и свята република“, добави кметът.

Панихида в храм "Св. Георги" отслужи Архиерейският наместник на Добричка духовна околия свещеноиконом Георги Дочев, а след това от църквата до паметника Хан Аспарух ученици участваха в традиционното шествие "Първите".

Венци и цветя по повод националния празник пред паметника на Хан Аспарух положиха кметът на Добрич Йордан Йорданов, народният представител Ертен Анисова, областният управител на Добрич Асен Атанасов, председателят на Общински съвет – Добрич Красимир Николов, командирът на Военноморска база – Варна кап. I ранг Борислав Великов, началникът на Военно окръжие Добрич подполковник Генади Генов, почетни граждани на Добрич, военни, представители на Община Добрич, Областна администрация – Добрич, политически партии, обществени организации и граждани.

Празничната програма продължи на площад "Свобода" с концерт на Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа". Желаещите могат да поставят цветя на всички паметни плочи в града и да посетят обектите на Регионален исторически музей – Добрич и Художествената галерия, които днес са с вход свободен.