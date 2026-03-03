Тържествено честване на Трети март в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С тържествена церемония в Перник беше отбелязан националният празник на България – Трети март, съобщи БТА.

Десетки жители на града се събраха пред Двореца на културата, където под звуците на химна на Република България беше издигнато националното знаме.

„Трети март винаги ще заема особено място в българската памет. Това е денят, който събира родолюбието и радостта на народа ни от извоюваната след петвековни борби свобода. На 3 март 1878 г. България възкръсва за нов живот. Днес, 148 години по-късно, тази дата продължава да ни напомня колко висока е цената на свободата и колко важно е да пазим жив българския дух“, се казва в слово на кмета на община Перник Станислав Владимиров, прочетено от неговия заместник Стефан Кръстев.

Заместник-председателят на Общинския съвет в Перник Ралица Андреева също поздрави жителите на града. „Съвременните българи сме длъжници пред величието на Шипка и Плевен, пред подвига на опълченците и хилядите знайни и незнайни воини, оставили костите си в българската земя, за да я има свободна България. Трети март е част от миналото, но и от бъдещето ни. Наш дълг е да разказваме на децата и внуците си за героичния път на дедите ни“, каза Андреева.

В поздравлението си по повод празника областният управител Георги Недев подчерта, че свободата не се получава даром, а има висока цена.

„Свободата е изстрадана с лишения, саможертва и твърдост на духа. Паметта за цената, платена от поколения знайни и незнайни герои, ни задължава да бъдем достойни техни наследници“, се посочва в словото му.

В празничната програма участваха Духовият оркестър с диригент д-р Трифон Трифонов, Камерният оркестър „Орфей“ с диригент Райчо Христов и солист Елена Механджийска, както и фолклорна формация „Кракра“ към Народно читалище „Пробуда – 1935“ в кв. „Бела вода“ с ръководител Ирена Андреева.

Трети март беше отбелязан и в останалите общини на Пернишка област. В Брезник празникът премина с общоградско тържество пред Народно читалище „Просвещение 1870“.

В Радомир граждани и общественици поднесоха венци и цветя пред паметника на Никола Корчев на площад „Войнишко въстание“, след което тържествено беше издигнато националното знаме пред сградата на общинската администрация.

В Земен ученици и деца поведоха празнично шествие от училището до Паметника на загиналите за Родината от Земенската община.