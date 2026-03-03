Търговище чества националния празник

Жители и гости на Търговище се включиха в проявите, организирани от Община Търговище, по случай националния празник - Трети март, съобщи БТА. Множеството, сред които представители на властта, ръководители на институции, ученици, деца и семейства участваха в отбелязването на 148 години от Освобождението на България.

Честванията за почнаха с отслужването на молебен за здраве и благоденствие на българския народ в храм „Св. Йоан Рилски“. Венци и цветя в памет на загиналите за свободата ни бяха поднесени пред паметника в парка „Боровец“. В ритуала участваха Духовият оркестър „Васил Абрашев“, представители на патриотичен клуб „Възраждане“, както и фанфарният оркестър на Първо Основно училище "Христо Ботев" в областния град.

Водещият на събитието - директорът на Общинския културен институт в Търговище Ивелина Ботева подчерта, че отбелязваме деня като символ на възкресението ни като народ и на самочувствието ни на свободни хора. „Почитаме пътя на нашия народ към свободата, преминал през окървавени въстания и завери, през делото и словото на Апостола, връх Вола и Шипка, през много рани, сълзи и травми. Признателни сме и почитаме паметта на хилядите воини и доброволци от много народи, загинали в Руско-турската война. Покланяме се пред българските опълченци, за чиято героична саможертва всеки от нас носи благодарност в душата си“, отбеляза Ботева.

С чувство на любов към Родината и в израз на признателност гражданите сведоха глави пред монумента на героите и поднесоха венци и цветя в тяхна памет. След което признателното множество потегли към централния площад, където се състоя ритуал за издигане на знамената на България, Европейския съюз и Търговище. В него участваха ученици от Второ Средно училище „Проф. Никола Маринов“.

Кметът на Търговище Дарин Димитров произнесе поздравително слово, в което подчерта, че най-голямата сила на един народ е неговото единство. „Нека си припомняме, че обединението не означава да мислим еднакво. Означава да се уважаваме, да търсим общото, да поставяме бъдещето на страната и на децата си над личните и партийните различия. Означава да носим отговорност един към друг и към България“, каза той. С думите си кметът призова Трети март да бъде не само ден на спомен, но и ден на избор – избор да бъдем по-солидарни, по-смели и по-единни, защото силата на България не е само в нейната история, а в хората, които днес и утре ще я градят.

Честването продължи на площада с инициативата „Съпреживяването „Да се хванем на хорото“, организирана от фолклорен клуб „Омая“ за пета поредна година. Председателят на клуба Ева Танева отбеляза, че 148 години по-късно празнуваме нашата свобода – свободата по право, по дълг и по почит. И призова съгражданите си и гостите на Търговище да се хванат за ръка в голямото и кръшно българско хоро.