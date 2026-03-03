Освиркаха депутати на Бунарджика, аплодираха венците на Гергов (Снимки, Видео)

Викове "Ууу" огласиха Бунарджика, когато започна полагането на венци от политическите партии, в същото време аплодисменти се чуха, когато бе обявено, че цветя се поднасят от почетния консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов. Той самият не присъстваше на паметника на Царя Освободител.

Както съобщихме, стотици пловдивчани изкачиха върха за 3 март. Слово изнесе бившият вече областен управител проф. Христина Янчева.

"На този ден България възкръсва за нов живот. След векове на мрак и робство българският народ отново намира път към своята държавност, към своето достойнство и историческо призвание. Това е ден на памет, но и на осъзнаване – защото всяка война има своите герои и своите рани, а всяка свобода има своята висока цена", отбеляза тя. По думите ѝ за Освобождението е писано много, но "сякаш никога не е достатъчно".

"Свободата не е просто исторически факт – тя е вътрешна необходимост, дълбоко вкоренена в сърцето на народа ни. Нека се върнем към историята – не само за да си спомним, а за да разберем. И днес, както преди 148 години, ние сме тук не просто като наследници на велико минало, а като носители на отговорност. Свободата не е даденост – тя е дълг. Дълг към онези, които я извоюваха, и към онези, които идват след нас", посочи Янчева. Завърши с думите: "Бог да пази България".

Присъстващите паднаха на колене в памет на загиналите герои.