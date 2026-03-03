ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров: Фокусът ни е извеждането на българит...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22395930 www.24chasa.bg

Освиркаха депутати на Бунарджика, аплодираха венците на Гергов (Снимки, Видео)

Мая Вакрилова

[email protected]

3076
Пловдивчани аплодираха венеца на почетния консул на Русия. Снимка: Мая Вакрилова

Викове "Ууу" огласиха Бунарджика, когато започна полагането на венци от политическите партии, в същото време аплодисменти се чуха, когато бе обявено, че цветя се поднасят от почетния консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов. Той самият не присъстваше на паметника на Царя Освободител.

Както съобщихме, стотици пловдивчани изкачиха върха за 3 март. Слово изнесе бившият вече областен управител проф. Христина Янчева.

"На този ден България възкръсва за нов живот. След векове на мрак и робство българският народ отново намира път към своята държавност, към своето достойнство и историческо призвание. Това е ден на памет, но и на осъзнаване – защото всяка война има своите герои и своите рани, а всяка свобода има своята висока цена", отбеляза тя. По думите ѝ за Освобождението е писано много, но "сякаш никога не е достатъчно".

"Свободата не е просто исторически факт – тя е вътрешна необходимост, дълбоко вкоренена в сърцето на народа ни. Нека се върнем към историята – не само за да си спомним, а за да разберем. И днес, както преди 148 години, ние сме тук не просто като наследници на велико минало, а като носители на отговорност. Свободата не е даденост – тя е дълг. Дълг към онези, които я извоюваха, и към онези, които идват след нас", посочи Янчева. Завърши с думите: "Бог да пази България".

Присъстващите паднаха на колене в памет на загиналите герои.

"Омагьосани хора, които не познават историята. Това са вероотстъпници". Така Живко Кисьов описа хората, които отричат, че Русия е помогнала за свободата на България. Негов беше лозунгът "Благодарим ти, Русия".

Присъстващите паднаха на колене в памет на загиналите герои.
Присъстващите паднаха на колене в памет на загиналите герои. Снимка: Мая Вакрилова
Стотици се качиха на хълма за празника.
Стотици се качиха на хълма за празника. Снимка: Мая Вакрилова
Цяла група руснаци на Бунарджика в празничния ден.
Цяла група руснаци на Бунарджика в празничния ден. Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова

Пловдивчани аплодираха венеца на почетния консул на Русия.
Присъстващите паднаха на колене в памет на загиналите герои.
Стотици се качиха на хълма за празника.
Цяла група руснаци на Бунарджика в празничния ден.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите