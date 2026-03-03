Великотърновци честваха с военен ритуал 148 години от Освобождението

С военен ритуал великотърновци честваха 148 години от Освобождението на България, съобщи БТА.

Трети март е ден на идеала за свобода и на обичта към България, каза в своето тържествено слово кметът на Велико Търново Даниел Панов. Петте века робство и потисничество не сломиха духа на народа ни, а най-мрачните времена родиха най-големите ни българи. Героите, които с живота си постигнаха безсмъртие и проправиха пътя на България към свободата, подчерта Панов. Той благодари на всички родители, които в днешния ден са довели своите деца и заедно са поднесли цветя пред паметника „Майка България“.

Пред паметника бе отслужен молебен от свещеноиконом отец Славчо. На тържествена церемония беше връчена тазгодишната академична награда „Трети март“. Председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов обяви носителят на наградата - курсант-старшина Иван Бозов от Националния военен университет „Васил Левски“.

Курсант-старшина Иван Бозов е избран от Академичния съвет на НВУ „Васил Левски“. Той е родом от Пловдив. През тази година завършва обучението си по военна и гражданска специалност с отлични резултати, активна научна дейност и участие в инициативите на университета. „Готов съм да нося дълга си с чест“, каза при получаването на отличието старшина Бозов и призова в днешния ден всеки да си спомни за устрема и дръзновението на предците, благодарение на които днешните българи живеят в една независима и свободна държава.

Литературно-музикална композиция на тема „България! Моя древна земя!“ изпълниха Кристина Енчева, Денислав Савов и Данимира Маркова - ученици от ПМГ „Васил Друмев“, с ръководител преподавателят Камелия Станчева.

Началникът на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков прие почетния строй от курсанти на Националния военен университет. В честването на годишнината от Освобождението участваха областният управител Валентин Михайлов, народните представители Димитър Николов, Марияна Бояджиева, Людмила Илиева и Гюнай Далоолу, представители на обществени организации, общински съветници и институции.

Гостите на празника вкусиха ястия и напитки от полева кухня и се запознаха с въоръжението по време на Руско- турската война в изложба на открито, организирана от клуб „Традиция“ във Велико Търново. Празникът продължи с изпълнения на Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“.

От 19:00 часа тази вечер пред крепостта „Царевец“ ще започне тържествена проверка от почетни роти на НВУ „Васил Левски“, а празничният ден ще завърши с аудио- визуалния спектакъл „Царевград Търнов- звук и светлина”.