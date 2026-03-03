Силистра празнува свободата на 3 март

С тържествена церемония на централния градски площад „Свобода“ в Силистра започнаха празничните прояви по случай Трети март, съобщи БТА.

Празничната програма започна с молебен за здраве и благоденствие на българския народ и жителите на общината, отслужен от Доростолския митрополит Яков в катедралния храм „Св. св. първовърховни апостоли Петър и Павел“. Проведен бе ритуал по издигане на националното знаме на Република България от изявени ученици от крайдунавския град.

„Днес отбелязваме 148 години от подписването на Санстефанския мирен договор – акт, който връща България на картата на Европа и увенчава с победа стремежа на народа ни към независимост. Свободата не е даденост. Тя не е документ, който можем просто да поставим в рамка. Свободата е процес – избор, който правим всеки ден, с отговорност към бъдещите поколения“, каза в тържественото си слово кметът на община Силистра Александър Сабанов. Поздравления към жителите на града отправи и Негово Високопреосвещенство Доростолският митрополит Яков.

Граждани, ученици, местни ръководители, духовници, представители на политически партии, общественици поднесоха венци и цветя пред паметниците на Стефан Караджа, Капитан Георги Мамарчев и граф Лев Толстой в града.

Прояви по случай Националния празник имаше и в другите общини на Силистренска област.

Историята на Силистренския край е пряко свързана с историята на руско-турските войни. За това напомнят издигнатите паметници и паметни знаци. В село Кайнарджа, известно с историческата чешма, чието построяване се свързва с подписания през 1774 година Кючуккайнарджански мирен договор между Русия и Турция, е издигнат триметров паметник на руската императрица Екатерина Велика. В Тутракан се намира паметникът на Суворов, подарен на жителите на града от администрацията на Санкт Петербург. Името на руския писател Лев Толстой, чийто паметник е в Дунавския парк на Силистра, се свързва с участието му в обсадата на града през Кримската война в 1854 година. За руско-турските войни напомня и църквата "Света Троица" в с. Айдемир, в която има свещници, изработени от дула на руски пушки.