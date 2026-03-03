Ловеч отбеляза Освобождението на България

С панихида, тържествена церемония и военен ритуал в Ловеч беше отдадена почит към героите на Освобождението и отбелязан националният празник на България, съобщи БТА.

Празничният ден започна с панихида, отслужена от Ловчанския митрополит Гавриил и духовници в храм „Св. Троица“. След това бяха поднесени цветя пред Паметника на загиналите ловчалии в двора на църквата.

Честванията по повод 148 години от Освобождението на България продължиха с едновременно поднасяне на цветя пред паметната плоча на Цачо Шишков на едноименната улица, при Кървавия камък в квартал „Дръстене“, на Алеята на българо-руската дружба, както и пред паметника на Гложенеца, Белия и Черния паметник в парк „Стратеш“.

Стотици граждани се събраха на площад „Тодор Кирков“ за тържествената церемония по поднасяне на венци и цветя с военен ритуал пред паметника на войводата, участвал в подготовката на Априлското въстание, един от водачите на Тревненската чета, обесен на това място от османските власти.

Сред присъстващите бяха кметът на Ловеч Страцимир Петков, Ловчанският митрополит Гавриил, областният управител Поля Върбанова, началникът на Военно окръжие – Ловеч подполковник Красимир Костов, заместник-началникът на Военно формирование 24480 майор Свилен Димитров, заместник-кметове на общината, представители на институции, духовенството, общински съветници и граждани.

„Днес отбелязваме 148 години от Освобождението на България. Трети март е ден на поклонение, почит и национална гордост. Свободата не идва с един подпис, нито завършва с него. Тя е резултат от усилията на поколения българи – духовници, просветители, революционери, четници и опълченци, както и на хилядите знайни и незнайни воини, оставили костите си по българските земи. Поклон пред тези герои“, заяви в словото си кметът Петков.

По думите му Ловеч има достойно място в националноосвободителната борба със своя революционен комитет и будни граждани.

Ловчанският митрополит Гавриил също се обърна към присъстващите, подчертавайки значението на празника. „Свободата е дар от Бога, но тя се дава на народи, които са способни да я изстрадат и да я пазят. През вековете на робство българският народ съхрани своята вяра, език и традиции благодарение на църквата, манастирите и килийните училища“, каза митрополитът.

Церемонията завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Тодор Кирков, минута мълчание в памет на загиналите за Освобождението и изпълнение на националния химн.