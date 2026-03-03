Варна чества Трети март

С вдигане на националния флаг с военен ритуал започнаха тържествата по случай Трети март във Варна, съобщи БТА.

Официалната церемония уважиха областният управител Атанас Михов, кметът Благомир Коцев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, народни представители, общественици, офицери и много граждани. Строят на представителните части на Варненския гарнизон бе приет от командира на Военноморските сили на България контраадмирал Кирил Михайлов.

Преди тържествения ритуал Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи в Катедралния храм трисагий и благодарствен молебен. В обръщението си към миряните той посочи, че Трети март е скъп за паметта на всеки православен българин ден. Това е ден на радост и гордост, на синовна почит и признателност към всички наши предци, отдали силите си за нашето духовно и културно възраждане, към всички воини, които не пожалиха живота си за извоюването на нашата свобода, посочи владиката. Той изтъкна още, че това е и ден за заупокойни и благодарствени молитви към Господа Бога, който е удостоил с небесна закрила православния български народ и го е дарил със свобода - духовна и политическа.

Нека днес склоним глави пред подвига на всички онези, които дадоха живота си за нашето освобождение, призова митрополитът. По думите му духовният подвиг на нашите предци и светлата памет на нашите освободители ни задължават да работим още по-усърдно за доброто и просперитета на народа и на обичната ни родина. „Дни като този ни убеждават за пореден път, че само в единството на Църква, народ и общество, само когато се оставят встрани политическите и други различия, които ни противопоставят, можем да продължим напред към завещаните ни от миналото високи образци на православна духовност, на просвета и култура, на християнска нравственост и безкористно родолюбие“, подчерта митрополит Йоан. Той допълни, че опитът в миналото ни сочи ясно, че големите и истинските успехи на нашия народ са идвали тогава, когато е здраво стъпил върху своите две сигурни вековни опори – суверенната държавност и родната православна църква.

След тържествения военен ритуал и вдигането на знамената, присъстващите тръгнаха заедно на празнично шествие към Морската градина, където бяха поставени венци и цветя пред мемориалните паметници на воините-освободители. Шествието бе поведено от младежи, носещи голямо национално знаме, а към него се присъединиха и много варненци, мнозина от които бяха с децата си.

Честванията за Трети март във Варна ще продължат с празничен концерт-спектакъл „Един дъх народ“ във Фестивалния и конгресен център. На сцената ще се изявят академичният танцов театър при Варненския свободен университет, представителните ансамбли, гайдарският оркестър и хор при Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ и ансамбъл „Българи“.

От 19:30 часа на площад „Антон Новак“ на входа на Морската градина ще се проведе тържествена заря-проверка.

Съорганизатори на събитията са Община Варна, Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.