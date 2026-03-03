7 общински кмета искат преразглеждане на новата цена на водата в Кърджалийско

Кметовете на 7-те общини в област Кърджали настояват за преразглеждане на решението за увеличение на цената на ВиК услугите в област Кърджали. От 1 март цената на водата в региона е по-скъпа с почти 14 процента, а увеличението е най-голямо за цяла България.

"Повишението на цената е изключително тежко за населението на региона и се случва в момент, в който редица населени места са на режим на водата, нямат постоянно водоснабдяване, получават вода с влошено качество, търпят чести аварии и прекъсвания. Това увеличение е не само икономически необосновано, но и социално несправедливо. Не може да се изисква от гражданите да заплащат значително по-висока цена за услуга, която в много случаи не се предоставя регулярно или не отговаря на необходимите стандарти", се казва в писмо, подписано от седемте общински кмета и адресирано до Асоциация по ВиК – Кърджали, „Български ВиК холдинг" ЕАД , Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В него се настоява също за представяне на ясна и публична икономическа обосновка за повишението, както и за изготвянето на конкретен инвестиционен план с гарантирани срокове за решаване на проблемите с режима и качеството на водата.

Кметовете заявяват, че са готови на диалог, но са готови да защитят интересите на жителите на областта с всички, позволени от закона средства.