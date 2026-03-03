Шумен почете националния празник със заупокойна молитва и поднасяне на венци

Със заупокойна молитва и поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на опълченците от Шумен и региона започна отбелязването на Националния празник на България - Трети март в областния град, информира БТА.

Архиерейският наместник отец Димитър, в съслужие други свещеници, отслужиха в православния храм „Свето Възнесение Господне“ заупокойна молитва за загиналите за Освобождението на България, както и молебен за здраве и благоденствие на българския народ. След службата, на паметните плочи на опълченците от Шумен и региона пред храма, бяха поднесени венци и цветя.

На заупокойната молитва и на церемонията по поднасянето на венци и цветя присъстваха кметът на Шумен Христо Христов, областният управител Марин Маринов, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, депутати, заместник-кметове, общински съветници, военнослужещи, представители на партии и различни организации, деца, ученици и граждани.

Припомняме, че в опълченските дружини, сформирани в град Кишинев (днешна столица на Молдова – б.а.), а по-късно в Свищов, са се включили 119 шуменци. В Освободителната война Шумен се нарежда на пето място по брой на доброволци сред селищата по българските земи след Габрово, Велико Търново, Свищов и Горна Оряховица. Паметни плочи на загиналите опълченци от Шуменско в Руско-турската освободителна война пред православния храм „Свето Възнесение Господне“ в областния град бяха тържествен открити на 3 март 2023 г.

За Националния празник на България – Трети март, от 14:00 ч. пред сградата на Общината ще започне велосипедна обиколка с български трибагреници. В 18:30 ч. на площад „Кристал“ ще се състои и тържествена заря-проверка, с участието на шуменския факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към Националния военен университет „Васил Левски“, военните формирования 34 200 и 54 060 и Градският духов оркестър „Михаил Биков“ към Народно читалище „Стилиян Чилингиров – 1963“. В програмата ще се включват и участниците в 66-тия национален туристически поход на жените, организиран от Българската федерация по туризъм, съвместно с Община Шумен. Над 140 жени ще тръгнат от хотел „Шумен“ към площад „Кристал“ с български знамена и тениски с надпис „Оттук започва България“, след което ще се присъединят към честванията.

Във връзка с празничната програма в Шумен е въведена временна организация на движението.

Паметникът на загиналите във войните шуменци е открит на 18 март 1994 г. Оттогава има къде жителите на града да се преклонят пред подвига на загиналите във войните им съграждани, припомни на БТА полковникът от резерва и военен историк Мишо Йорданов.