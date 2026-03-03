Ямбол с поклонение пред загиналите за свободата на България в чест на Трети март

Ямбол отбеляза националния празник 3 март и 148 години от Освобождението на България от османско иго с тържествен военен ритуал, шествие и поклонение пред Паметника на загиналите за свободата до Военния клуб, съобщи БТА.

Честването започна с церемония по издигане на националното знаме на централния площад. Почетния строй на представителните военни роти на площада прие началникът на Ямболския гарнизон и командир на авиобаза „Безмер“ полк. Милен Димитров.

„Зад свободата стои саможертва и историческа справедливост. Днес изказваме своята признателност към Русия и всички воини, които се сражаваха под нейните знамена, към всички храбри български опълченци, които дадоха най-ценното – своя живот, за да бъдем днес свободни българи“, каза в словото си кметът на Ямбол Валентин Ревански.

„Ние трябва да имаме памет към историческата истина. Нека не забравяме откъде е дошъл нашият народ на тази земя – от Изток или от Запад, и от коя посока е дошла свободата ни… Днес повече от всякога трябва да бъдем непоколебими в своето желание да съхраним България и всичко българско, както ни го завещаха нашите предци“, обърна се към събралите се на площада кметът на Ямбол.

Заупокойна молитва в памет на всички знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата на България, както и благодарствен молебен за благоденствието на Ямбол и на Отечеството, отслужи новият архиерейският наместник на Ямболска духовна околия архимандрит Стефан в съслужение със свещеници от епархията.

„Мир, свобода, Отечество – свещени думи, които в ден като днешния, деня на нашия национален празник, звучат радостно, но и също много задължаващо. Заставайки пред величавия образ на извоювалите свободата, ние с вас осъзнаваме своята тежка, но радостна отговорност пред Бога и народа – да пазим свято това, което сме наследили – вярата си, рода си, езика си, свободата си“, каза архимандрит Стефан.

„Народ не се освобождава един път. Свободата на народа, сестри и братя, е ежедневен избор на всеки един от нас. И ако ние с вас искаме да бъдем достойни чеда на славни деди, ако искаме да бъдем достойни наследници на славен народ, сме призвани всеки ден да избираме свободата за свой жребий и за свой път“, призова архиерейският наместник.

В шествие под съпровода на градския духов оркестър стотици граждани, военнослужещи и представители на местната и на държавната власт се отправиха към Паметника на загиналите за свободата. Там паметта на героите бе почетена с падане на колене и поднасяне на венци и цветя.

Ямбол отбелязва и 91 години от създаването на девиза на града – „Ида от древността, отивам в бъдещето“. Той е отпечатан за първи път на 3 март 1935 г. във вестник „Тракиец“, а негов автор е главният редактор на изданието Тотю Брънеков.

Ден на отворени врати по случай националния празник днес е обявен в културно-информационния център „Безистен“ в Ямбол и в Музея на бойната слава, който е единственият общински военен музей в страната.