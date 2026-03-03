Русе отбеляза Трети март с церемония

Националният празник на България - 3 март, бе отбелязан в Русе с церемония и с историческа възстановка "Свободна България", съобщи БТА.

Началото бе поставено пред Паметника на свободата в центъра на града, където бе строен почетен караул.

"Свободата е най-висшето благо и за нея трябва да се борим всеки ден. Да, нашата борба сега е далеч по-лека. Тя не се води на бойните полета, както са го направили нашите герои. Но нашата борба днес е не по-малко важна", каза в словото си областният управител на Русе Орлин Пенков.

Кметът на града Пенчо Милков заяви, че свободата днес е изборът ни.

"Изборът да останем в родния град, в родината ни и да градим собственото си бъдеще и бъдещето на нашата държава, да създадем семейства, деца, да ги отгледаме и да ги възпитаваме като родолюбиви българи", каза Милков.

Свещеници от Русенска митрополия отслужиха заупокойна молитва за загиналите и благодарствен молебен за извоюваната свобода. Поднесени бяха венци и цветя.

След церемонията пред сградата на Общината се състоя и историческа възстановка "Свободна България" - на тема "Връчването на Самарското знаме". Тя е организирана от читалище "Стефан Караджа - 2018" в Русе.

"Историческата възстановка "Свободна България" представя изцяло и по възможно най-достоверен начин предаването на Самарското знаме от гражданския комитет на град Самара на българското опълчение. Това са събитията, които се случват в град Плоещ на 6 май 1877 година", каза за БТА един от организаторите на възстановката Евгени Алексиев - председател на клуб "Родолюбие" към Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Русе. Повече от 50 души участваха в живата картина, която пренесе стотиците зрители в славната 1877 година.

Празничната програма ще завърши вечерта в зала "Арена Русе", където ще се състои интерактивният спектакъл "България пее". Той се организира от фондация "Йордан Камджалов", с подкрепата на Общината. Основната цел на формата е да стимулира колективни творчески преживявания през призмата на общуването чрез ритъм, музика и движение. В центъра на събитието ще бъде артистичният директор Йордан Камджалов заедно с вокалната формация "Музикална лаборатория за Човека - Хор". В програмата ще се включат още участници от Детски хор към Частно основно училище "Стремеж" - София, под ръководството на хоровия диригент Мая Василева - Четрокова.

В спектакъла ще участват и гост-солистите Виктория Ризов (глас), Мария Андреева (цигулка), Петър Йорданов-Бъни (перкусии) и мултиинструменталистът Константин Кучев.