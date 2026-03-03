За ден 13 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 13 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – седем от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а шестима - с над 1,2 на 1000. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, двама са отказали да бъдат тествани, съобщиха от полицията.

13 840 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие. Извършен е контрол на 18 074 водачи и пътници. Съставени са 4749 фиша и 526 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.